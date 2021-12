Der schönste Baum

Hallo liebe Kinder! Ich bin neuerdings total verrückt nach Basteln. Das muss an der Vorfreude auf Weihnachten liegen. Da hatte ich eine fantastische Idee: Ich bastele meinen Weihnachtsbaumschmuck dieses Jahr selbst. Sterne aus Stroh, kleine Anhänger aus Salzteig, Tannenzapfen verziert mit Wasserfarben und kleinen Schleifchen, getrocknete Früchte wie zum Beispiel Mandarinen, selbstgenähte Filztiere, aus Ästen und kleinen Hölzern gebastelte Schneeflocken... was man nicht alles an einen Baum hängen kann! Und meine Vorfreude auf Weihnachten? Die wird immer größer! Eure auch?

