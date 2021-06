Den Fluss zum Fließen bringen

Im Rothaar-Gebirge legt sie los. Dann schlängelt sich die Lahn knapp 250 Kilometer weit! Dieser Nebenfluss des Rheins passiert dabei gleich drei Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

AdUnit urban-intext1

Oft sieht die Landschaft rund um den Fluss richtig hübsch aus. Doch der Lahn selbst geht es nicht so gut. Das liegt unter anderem daran, dass es an vielen Stellen kaum oder gar keine Strömung gibt. Wehre und Schleusen stauen den Fluss. Das wirkt sich schlecht auf die Qualität des Wassers aus.

Naturschützer wollen die Lahn für Pflanzen und Tiere verbessern. Dafür braucht es im Fluss unterschiedliche Wassertiefen und Stellen mit Strömungen. In den kommenden Jahren soll darum die Landschaft verändert werden. So entstehen neue Lebensräume an und in dem Fluss.