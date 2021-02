  Das Wackel-Ei ist in Gefahr

In dem Kosmos-Spiel „Dodo“ spielen alle gemeinsam: Das Wackel-Ei, in Form von einer Kugel, rollt vom aufgebauten Berg herunter und muss sicher auf dem Tisch ankommen – ohne vorher herunterzufallen. Hierfür bauen die Kinder (ab sechs Jahren) Brücken aus allerlei Materialien. Wer an der Reihe ist, würfelt und muss das erwürfelte Material unter den verdeckt ausliegenden Plättchen finden. Dazu darf der Spieler, der an der Reihe ist, genau ein Plättchen umdrehen. Ist es das gesuchte, so wird das Plättchen zur Brücke gelegt. Wenn alle Materialien einer Brücke gefunden wurden, werden die verwendeten Plättchen aus dem Spiel genommen und die Brücke wird im Eiltempo an den Berg gesteckt. Schafft es die Gruppe, das Ei sicher ins rettende Boot zu lenken, hat sie gemeinsam gewonnen. Bild: Kosmos