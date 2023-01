Das Geschichtenerzählen neu gedacht

Mit den KoboldKroniken startet Oetinger eines der Innovationsprojekte der Verlagsbranche in den letzten Jahren. „KoboldKroniken1. Sie sind unter uns“ ist nicht nur der erste Band einer neuen Reihe von Daniel Bleckmann (Text) und Thomas Hussung (Illustrationen), sondern Teil des KoboldKroniken-Kosmos, in dem sich Bücher, Hörbücher, Non-Books und eine kostenlose Spiele-App spielerisch ergänzen. Die Filmrechte an dem Stoff wurden bereits optioniert. Der KoboldKroniken-Kosmos wird im Laufe der nächsten Jahre stetig erweitert und lässt eine Erlebniswelt für Kinder ab neun Jahren entstehen.

Oetinger-Verlegerin Julia Bielenberg: „Wir müssen uns bewegen, die Welt verändert sich stark. Kinder lesen nicht mehr so viel wie früher und die Aufmerksamkeitsspanne wird zunehmend kürzer. Dagegen hat der digitale Konsum zugenommen. Wir wollen das Geschichtenerzählen neu denken. Wir wollen die Kinder wieder zum Buch zurückführen und sie dort abholen, wo sie sind. Eine große Chance liegt darin, Welten zu bauen und Geschichten in allen Formaten auszuspielen und erlebbar zu machen.“

Autor Daniel Bleckmann: „Als Lehrer weiß ich, inwieweit es um die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leser bestellt ist, so dass wir hier kurze ‘snackbare’ Kapitel mit mindestens 50 Prozent Illustrationsanteil anbieten.“

Jedes Produkt erzählt eine eigene Geschichte und ist ein Einstieg in die Koboldwelt, die vor allem Spaß macht. Über QR-Codes und andere Features lassen sich das 176-seitige Buch und die App kombinieren und ermöglichen ein spielerisches Entdecken dieser Welt mit vielen Geschichten. Buch und Spiele-App stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen sich. Zur Entwicklung der kostenlosen Spiele-App hat Oetinger mit Garlic Games einen erfahrenen Partner mit ins Boot geholt. Die App wird von der Spieleförderung des Bundeswirtschaftsministeriums unterstützt und wurde am vergangenen Montag in einem „Early Access“ veröffentlicht. Die vorerst finale Version wird auf der „gamescom“ im August 2023 präsentiert.

Die Entwicklung des KoboldKroniken-Kosmos findet in einem kollaborativen Prozess statt – zwischen Autor und Illustrator, den Spieleentwicklern von Garlic Games und einem agilen Team bei Oetinger. Ziel ist es, die verschiedenen Medien ineinander greifen zu lassen und eine einzigartige Welt zu entwickeln, die Kindern Spaß macht und sie auf ganz neue Art fürs Lesen begeistert.

Mit den KoboldKroniken schaffen Autor und Illustrator mit kurzen Textabschnitten, Einschüben, Kommentaren, Comicelementen und Collagen ein eigenes Genre, im Hörbuch kongenial und witzig eingelesen von Stefan Kaminski.

Am ersten Schultag nach den Sommerferien versteht Dario Leone – seines Zeichens Comiczeichner und Vollnerd – die Welt nicht mehr: Sein bester Kumpel Lennard ist nicht mehr er selbst. Sportliches neues Outfit, komische Sprüche... Dabei war er vorher ein richtiger Musterschüler. Mithilfe seines Skizzenbuches und der App CritterSwitch stößt Dario auf eine heiße Spur: Es gibt eine Parallelwelt mit Kobolden und anderen Kreaturen an der Schule und Lennard wurde entführt und gegen einen Kobold ausgetauscht. Gemeinsam mit Lennards so nicer wie nerviger Schwester Clara-mit-C, dem heimwehkranken Kobold Rumpel sowie dessen frisch geschlüpftem Monsterhaustier Ümpf zieht Dario los, den echten Lennard zurückzuholen. Sobald der Ümpf groß genug ist, kann er die verborgene Tür zur Koboldwelt „freibeißen“. Die Reise führt die Freunde eine lange Treppe hinunter in eine verborgene Welt tief unter der Schule, in der für die Menschen verbotene Koboldstadt Klopfkrund...

Medienübergreifende Skizzenbuchroman-Reihe

Auftakt der neuen medienübergreifenden Skizzenbuchroman-Reihe mit App: Die KoboldKroniken bieten ein interaktives, analog-digitales Universum zwischen Schule und Parallelwelt. Der Ich-Erzähler Dario Leone zeichnet und sammelt Hinweise und die Leser können ihn bei seiner Suche nach seinem Freund begleiten. Eine von Thomas Hussung aufwendig illustrierte neue Reihe für Jungs und Mädchen, die dem Schulalltag entfliehen und Spaß haben wollen.