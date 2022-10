Dankbar sein für jeden neuen Tag

Künstlerisch hochwertige Illustrationen und kraftvolle Botschaften: Das ist das Erfolgsrezept von New York Times-Bestsellerautor Kobi Yamada. Mit „Das Geschenk“ (Adrian Verlag) erschien ein magisches Buch mit tiefgründigen, farbenfrohen Zeichnungen der Künstlerin Adeline Lirius. Oft beklagen wir uns darüber, dass wir nicht genug haben, sei es im Beruf oder Privaten, bei Lebenszielen oder in Beziehungen. „Das Geschenk“ erzählt ein Gleichnis über Geduld, Dankbarkeit, Bescheidenheit und Zufriedenheit. Was passiert, wenn etwas wirklich Wunderbares in deinem Leben auftaucht? Erkennst du es? Schätzt du es? Siehst du es als das, was es wirklich ist? Es ist die Geschichte eines neugierigen Mädchens und einer kuriosenSchale, die jeden Tag eine besondere Süßigkeit bereithält. Aber auch eine ordentliche Portion Enttäuschung ist immer mit dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In dieser energiegeladenen Geschichte geht es darum, Wunder in den einfachen Freuden zu erkennen und dankbar zu sein für das Geschenk eines jeden neuen Tages.