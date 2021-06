Corona breitet sich in Afrika aus

Immer kleiner, immer kleiner. So läuft es bei uns seit einiger Zeit mit den Corona-Zahlen. Es stecken sich also immer weniger Menschen damit an. Das hat auch damit zu tun, dass bei uns inzwischen eine Menge Leute gegen das Virus geimpft sind.

Doch die Corona-Probleme betreffen die ganze Welt. Tatsächlich sieht es in einigen anderen Ländern auch schlechter aus. Das berichtete die Welt-Gesundheitsorganisation am Mittwoch. Sie beobachtet, wie sich das Virus ausbreitet und wie es bekämpft wird.

Über die ganze Welt gezählt, ist die Zahl der Ansteckungen danach zuletzt wieder etwas gestiegen. Sorgen machen sich die Fachleute vor allem um die Menschen in Afrika. Aus den Ländern dort wurden viel mehr neue Fälle gemeldet. Dort konnten bisher meist nur wenige Menschen geimpft werden, um sie zu schützen. Denn es fehlen zum Beispiel genügend Impfstoffe.