Vor mehr als 50 Jahren kreierte Norman Bridwell die beliebten Bilderbücher zu dem sympathischen Riesenhund Clifford, die weltweit mehr als 126 Millionen Mal in 13 Sprachen verkauft wurden. In Deutschland ist „Clifford: Der große, rote Hund“ 2020 in einer neu aufgelegten Version im Adrian Verlag erschienen. Vor Kurzem kam die Verfilmung des Klassikers in die deutschen Kinos. Clifford ist kein normaler Hund. Kein anderer Hund ist so groß und rot wie der Hund von Emily Elizabeth. Mit ihm hat sie viel Spaß, und seine langen Schlappohren sind ein super Unterstand bei Kälte. Er hat aber auch ein paar schlechte Angewohnheiten wie das Ausgraben von Blumen und das Anknabbern von Schuhen. Trotzdem würde Emily ihren Clifford niemals hergeben.

