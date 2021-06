Chips aus Quallen

Fische und Muscheln landen in Deutschland öfter mal auf den Tellern. Quallen hast du dort aber vermutlich noch nie gegessen. In anderen Ländern werden die Tiere allerdings häufiger serviert. Eine Expertin sagt: «Qualle wird in Ostasien seit Tausenden Jahren gegessen».

Warum also nicht auch bei uns? Dafür spricht zum Beispiel, dass sich Quallen bei Wärme gut vermehren. Ein Biologe sagt: Wenn sich die Meere durch den Klimawandel erwärmen, wird es mehr Quallen geben.

Ein Forschungszentrum in der Stadt Bremen untersucht deshalb, wie auch wir in Europa Quallen als Nahrung nutzen könnten. Dort werden tropische Mangroven-Quallen in großen Aquarien gehalten. Der Biologe misst zum Beispiel ihr Gewicht.

Er erklärt: Quallen bestehen zu 97 Prozent aus Wasser. Getrocknet aber enthalten sie ähnliche Nährstoffe wie andere Meerestiere. Er denkt, dass Quallen hierzulande zum Beispiel als Chips angeboten werden könnten.

