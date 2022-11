Fast jedes Grundschulkind kennt die Geschichten aus der Bestsellerreihe „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer. Die Vorstellung, ein magisches Tier als besten Freund an seiner Seite zu haben, das mit einem spricht, alle Sorgen teilt und in schwierigen Situationen hilft, ist einfach faszinierend – oder eben magisch.

Kein Wunder, dass die Autorin mit ihrer Buchreihe schon über siebzig Mal auf der Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerliste des Spiegels stand.

Seit September 2022 heißt es wieder „Film ab“, denn der zweite Kinofilm ist gestartet.

Das erklärt vielleicht,warum die Kids zurzeit scharenweise ins Kino pilgern.

Kreative Ideen

Margit Auers kreative Ideen münden immer wieder in neuen tollen Geschichten zu ihrer Bestsellerreihe „Die Schule der magischen Tiere“. Dabei nimmt sie mit ihrem klugen Erzählstoff die Alltagssorgen ihrer jungen Zielgruppe ernst, zeigt ihnen aber auch wie viel Spaß und Leichtigkeit das Leben bereit hält.In all ihren Geschichten spielen Freundschaft und Zusammenhalt eine große Rolle. Nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander ist der Schlüssel, mit dem die Schüler der Wintersteinschule und ihre magischen Tiere den Alltag und knifflige Situationen meistern. So erleben sie zusammen ein Abenteuer nach dem anderen. Und die jungen Fans der Reihe können offenbar nicht genug davon kriegen.

Plötzlich tut sich eine Chance auf

Am 4. November veröffentlichte Universal Music Family Entertainment / Karussell das Hörspiel „Folge 13: Bravo, bravissimo“ aus der Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ zum gleichnamigen Buch vonMargit Auer: Die coole Band „Tausendsassa“ kommt in die Stadt und gibt ein Konzert. Klar, dass Ida, Benni, Jo und alle anderen aus Miss Cornfields Klasse unbedingt dabei sein wollen. Doch die Eintrittskarten sind zu teuer für die meisten Schüler der Wintersteinschule. Plötzlich tut sich doch noch eine Chance auf: Die Band ruft einen Talentwettbewerb aus. Die Schulklasse mit der überzeugendsten Performance eines ihrer Songs, gewinnt Freikarten. In Miss Cornfields Klasse soll der begabte Oliver die männliche Solostimme übernehmen. Er freut sich und will natürlich alles geben. Doch Oliver hat noch andere Verpflichtungen und Sorgen, was ihn in ein Dilemma stürzt. Jetzt wünscht er sich mehr denn je ein magisches Tier. Wie durch ein Wunder, erfüllt sich sein Traum und Mister Morrison von der magischen Zoohandlung übergibt ihm den stolzen Hahn und Frühaufsteher „Kid Early“. Dieser prächtige Geselle hat das Herz am rechten Fleck. Ob die Kinder aus Miss Cornfields Klasse mit Hilfe der magischen Tiere den Talentwettbewerb gewinnen?