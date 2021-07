Billie Eilish dachte: Ich bin nicht besonders talentiert

Menschen auf der ganzen Welt singen ihre Lieder mit. Außerdem hat Billie Eilish für ihre Musik schon super viele Preise bekommen. Und trotzdem: Lange hatte die Sängerin Zweifel daran, ob sie wirklich eine gute Musikerin ist. Das sagte Billie Eilish jetzt in einem Video im Internet.

«Ich fühlte mich immer unter Druck und verängstigt und hatte das Gefühl, nicht genug richtig zu machen oder keine gute Arbeit zu leisten», erklärt sie. «Ich hatte damals das Gefühl, nicht sonderlich talentiert zu sein.»

Mit der Arbeit an ihrem zweiten Album «Happier Than Ever» sei das anders geworden. Sie habe dabei viel über sich selbst nachgedacht, sagte Billie Eilish. Das Album erscheint am 30. Juli.