Beste Kinderfilme gesucht

Wer bekommt einen Goldenen Spatzen? Um diese Frage dreht sich diese Woche alles bei Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz». In fünf Kategorien sucht eine Jury aus 33 Beiträgen die besten aus. Dazu gehören etwa Langfilm, Kurzfilm und Serie und Information. Das Tolle an der Veranstaltung: In der Jury sitzen 28 Kinder zwischen neun und 13 Jahren.

Darüber hinaus gibt es noch fünf Kinder, die in einer extra Jury das beste Erzähl-Angebot für Kinder zum Motto «Gute Geschichten. Digital erzählt» aussucht. Die Kinder der beiden Jurys sind dafür bereits nach Gera gereist. Die Spatzen werden am Freitag verliehen.

Wenn dich das alles interessiert, schau doch mal auf der Internetplattform www.goldenerspatz-online.de vorbei. Dort gibt es während der Festival-Woche viel zu entdecken, zum Beispiel Filme, Videoclips, Apps und Spiele.