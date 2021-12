Besondere Geschenke

Odenwald-Tauber. „Der Nächste, bitte!“: Wer ist heute der Patient – die Lieblingspuppe oder doch ein anderes Kind? Arzt-Spielzeug ist ideal, um Kindern die Angst vor Arztbesuchen zu nehmen und fördert gleichzeitig fantasievolles, aufbauendes und einfühlsames Spielen.

Melissa & Doug, ein amerikanisches Familienunternehmen, entwickelt Spielzeug, das die Kleinen zum freien, selbstbestimmten Spiel verlockt. Ohne Anweisung, sondern mit der eigenen Vorstellungskraft und Kreativität, entscheidet das Kind ganz allein, wie es spielt. Von entwicklungsförderndem Holzspielzeug über Zubehör fürs Rollenspiel bis zu kreativen Bastelartikeln lädt Melissa & Doug ein in eine abwechslungsreiche Spielwelt des Entdeckens und interaktiven Lernens.

Die Fränkischen Nachrichten verlosen zu Weihnachten unter allen Kindern ab drei Jahren, die das heutige FN-Kinderrätsel richtig lösen, ein Arzt-Spielcenter aus Holz mit mehreren Wänden sowie Wartebereich, Untersuchungsraum, Spülbecken und Empfangsbereich von Melissa & Doug. Damit können Kinder eine eigene Arztpraxis zum Leben erwecken und dabei verschiedene Rollen, von Arzt bis Patient, nachspielen. Am Kartenlesegerät können Patienten einchecken und die Mediziner notieren sich die Befunde in den wiederverwendbaren Akten. Außerdem enthält das Arztzimmer Röntgenbilder und verschiedene medizinische Geräte. Die kleinen Mediziner können sich aussuchen, ob in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus gespielt wird. Eines ist aber sicher, die Patienten werden bestens umsorgt. Mit Stethoskop, Spritzen, Thermometer und Reflexhammer ausgerüstet kann die Untersuchung beginnen.

Des Weiteren verlosen die FN ein 25-teiliges Arzt-Spielset von Melissa & Doug. Es bietet dem Nachwuchs realistisches Zubehör, um Patienten zu helfen. Kinder können so tun, als würden sie Temperatur, Herzschlag, Blutdruck, Sehkraft, Gehör und vieles mehr überprüfen.

