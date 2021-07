Beim Wandern in der Natur aufräumen

Wiesen, Wälder, Berge und Täler: Wer in den Alpen unterwegs ist, möchte dort meistens die schöne Natur genießen. Dabei lässt sich jedoch oft auch etwas entdecken, was dort nicht hingehört: Müll.

Davon haben mehr als 850 Freiwillige in den vergangenen Tagen so einiges aufgeräumt in den Bergen der Alpen. So viele Menschen hätten bisher noch nie teilgenommen, sagte der Organisator der Aufräum-Aktion.

Wie viel Müll dabei zusammengesammelt wurde, weiß er noch nicht genau. «Wir rechnen aber mit mindestens einer Tonne», sagt er. Das sind 1000 Kilogramm. Auch für Aufräum-Aktionen, die in anderen Gegenden geplant sind, hätten sich schon viele Freiwillige gemeldet. Als Nächstes ist zum Beispiel der Schwarzwald im Bundesland Baden-Württemberg dran.