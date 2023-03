Basteln, Rätseln und Tüfteln

Inspirationen fürs Osternest gefällig? Kosmos hält für jeden etwas im Körbchen bereit:

Die neuartige und actionreiche Kugelbahn „Gecko Run“ lädt kreative Baumeister ab acht Jahren dazu ein, spielerisch die Sphären von Gravitation, Beschleunigung und Zentrifugalkraft zu entdecken. Mit Kreativität und Tüftlergeist wird die Bahn mit innovativen Haftpads vertikal in die Höhe an glatten Flächen aufgebaut und windet sich so geschickt über Regale, Schränke oder Fensterscheiben quer durchs Kinderzimmer. Welche Positionen und Funktionen sind möglich? Wie muss ich den Winkel setzen, damit die Kugel perfekt aufkommt? Welches Element hilft mir den Schwung optimal in die Kurve zu leiten? Hält das Haftpad auch an meinem Schreibtisch? Und rollt die Kugel um die Kurve oder wirft die Geschwindigkeit sie aus der Bahn? Platzsparend an der Schrankwand, Fensterscheibe oder Tür montiert, lässt sich die Bahn langfristig in das Kinderzimmer integrieren. In Sekundenschnelle können immer wieder neue Kombinationen ausprobiert werden. Die Originalität der Bahn wächst mit der Erfahrung der Baumeister. Der Experimentier- und Entdeckerfreude sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Dabei ist jeder Aufbau flexibel, frei und ein absolutes Unikat. Jeder entscheidet selbst, wie herausfordernd und experimentell die Strecke werden soll. Eine neue Dimension der Kugelbahn-Action. Alle Teile der Bahn sind in Deutschland hergestellt und die Tracks bestehen aus biobasiertem Kunststoff.

Bei dem Kinderspiel „EXIT® – Das Spiel – Kids: Monstermäßiger Rätselspaß“ von Inka und Markus Brand machen sich scharfsinnige Rätselfreunde ab fünf Jahren auf die Jagd nach den verschwundenen Keksdosen. Um sie wieder zu ergattern, gilt es spannende Rätsel-Aufgaben zu lösen. Die kostenlose Erklär-App erleichtert mit einem Tutorial und einem atmosphärischen Soundtrack den Einstieg. Durch die clevere Kombination von sechs verschiedenen Rätsel-Arten kann das Spiel mehrfach gespielt werden und liefert in jeder Runde ein monstermäßiges Abenteuer. So können schon die Kleinsten ganz große Freude mit der Welt von „EXIT® – Das Spiel“ haben.

Passend zum Frühlingsbeginn gehen Kinder ab sechs Jahren mit dem handlichen Experimentierkasten „Blüten-Presse“ auf Entdeckungsreise in die Natur. Kapuzinerkresse und Ringelblumen können im kleinen Anzuchtset selbst angepflanzt werden. Die Blütenpresse aus FSC-zertifiziertem Holz ermöglicht einen langen Erhalt der Pflanzenschätze als Deko, fürs Herbarium oder zum Basteln. Botanik und Biologie zum Mitnehmen und Kreativwerden.