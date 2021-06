Bald wieder übernachten mit der ganzen Klasse

Die Stockbetten sind schon fertig bezogen. Der Speisesaal sieht frisch geputzt aus. Die Jugendherberge in der Stadt Magdeburg kann bald wieder Gäste empfangen. Diese und viele andere Jugendherbergen in Deutschland bereiten sich gerade vor, damit Schulklassen dort übernachten können.

Wegen Corona waren Schülerinnen und Schüler in Deutschland schon lange nicht mehr auf Klassenfahrt. Im Bundesland Sachsen-Anhalt zum Beispiel soll das aber in den kommenden Wochen wieder möglich sein. Die Klassen fahren dann wahrscheinlich nicht in weit entfernte Städte, sondern eher an einen Ort in der Umgebung.

Eine Expertin sagt: Die Schulleitungen sollten jetzt unbedingt Klassenfahrten organisieren. Wenn sie keine Ausfahrten mit Übernachtungen möchten, dann sollten sie zumindest Tagesausflüge planen. Die Schülerinnen und Schüler sollten nicht nur in ihren Klassenzimmern lernen, sondern auch rauskommen.