Bäume pflanzen!

Liebe Kinder, wie wichtig Bäume für uns sind, daran wurde in dieser Woche erinnert. Denn am 25. April ist immer Tag des Baumes. So spenden sie nicht nur Schatten an heißen Tagen und filtern Schadstoffe aus der Luft, ein Spaziergang im Wald kann zudem an stressigen Tagen beruhigen und glücklich machen. Doch auch die Bäume sind zunehmend gestresst. Sie leiden unter zu wenig Wasser und Hitze. Immer mehr Menschen übernehmen daher Baum- und Gießpatenschaften – das heißt, sie pflegen die Bäume und geben ihnen regelmäßig Wasser. Ich werde jetzt auch einen Baum und Sträucher bei uns in den Garten pflanzen. Das zieht zudem Vögel und Insekten an – und wenn es brummt und summt, stellt sich bei mir immer ein Glücksgefühl ein.

