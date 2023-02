Aus einer Frage wurde ein Buch

Wie fühlt sich eine Astronautin während des Countdowns? Was denkt ein Feuerwehrmann, wenn er ein Feuer löscht? Was macht ein Angstforscher, wenn er ins Wanken gerät? Was rät ein Kindertherapeut bei Panik? Hat Checker Tobi manchmal Albträume? Und wie trauen sich „Deine Freunde“ vor tausenden Menschen auf eine Bühne zu treten? In „Keine Angst vor der Angst. Ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde“ (Verlag Friedrich Oetinger) erzählen Prominente, Experten, Kinder und viele andere mehr von ihrer Angst und teilen ihre besten, kindgerechten Tipps – zusammengetragen von Christine Rickhoff und illustriert von Felicitas Horstschäfer. Dieses Vorlesebuch für Kinder ab fünf Jahren ist wie eine Umarmung von 100 guten Freundinnen und Freunden.

Viele Prominente mit dabei

Viele Kinder haben oft das Gefühl, dass sie mit ihren Ängsten alleine sind. So auch der sechsjährige Emil, der vor nunmehr drei Jahren seine Mama und die Buchautorin Christine Rickhoff fragte: „Mama, was kann ich eigentlich machen, wenn ich Angst habe?“ Sie erklärte, was ihr persönlich bei Angst hilft und dass unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedliche Dinge helfen. Emil stiefelte los und fragte alle. Oma, Opa, Papa, seine älteren Schwestern und Freunde der Familie. Bis er seinen Top Tipp gefunden hatte und ihm außerdem noch eine Idee kam: „Mama, schreib doch mal ein Buch dazu, wie man mit Angst umgehen kann!“ Den Einwand: „Dann müsste ich ja hundert Leute fragen, damit ich alle guten Tipps bekomme“ ließ er nicht gelten. Fast drei Jahre später können Christine Rickhoff und ihr Sohn Emil dieses Buch nun in ihren Händen halten.

Mit dabei sind viele Prominente wie Thomas Müller, Peter Maffay, Rolf Zuckowski, Lina Larissa Strahl, Max Giesinger, Lina Larissa Strahl, Motsi Mabuse, Lotte und viele weitere. Ebenso Menschen mit besonders waghalsigen Berufen wie eine Haiforscherin, ein Feuerwehrmann, eine Astronautin oder ein Seilartist, außerdem Fachleute, die sich besonders gut mit den Themen Kinder, Psyche oder Angst auskennen sowie „ganz normale“ Erwachsene und Kinder.

Übrigens: Auch Emil gibt im Buch seinen ultimativen Tipp weiter, wie er es nun schafft, seiner Angst die Stirn zu bieten.