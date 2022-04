Liebe Kinder, heute ist es wieder so weit. Vieler Orten werden Maibäume aufgestellt. Ein Maibaum ist ein geschmückter Baum oder Baumstamm, der in vielen deutschen Bundesländern meist am 30. April feierlich auf dem Dorfplatz aufgestellt wird. Der spezielle Brauch ist meist verbunden mit einem Dorf- oder Stadtfest. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, sind solche heuer auch endlich wieder erlaubt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1