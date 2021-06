Auf Schienen Rad fahren

Viele Leute hielten Karl Drais für verrückt. Denn er erfand scheinbar merkwürdige Dinge vor etwa 200 Jahren. Das wohl berühmteste ist eine Laufmaschine mit Rädern. So sollten die Leute mit ihrer Muskelkraft schneller vorankommen als im Gehen. Das Gerät wurde Draisine genannt, nach ihrem Erfinder Karl Drais. Später jedoch wurde mit einigen weiteren Erfindungen daraus das Fahrrad!

AdUnit urban-intext1

Doch an einigen Orten wie etwa in Rinteln im Bundesland Niedersachsen sind noch spezielle Draisinen unterwegs. Diese Laufwagen rollen auf nicht mehr gebrauchten Bahnschienen. Die Leute oben drauf müssen nur ordentlich in die Pedale treten. So kann man eine schöne Tour durch die Landschaft machen.