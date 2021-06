Auf dem Weg ins Finale

Die Fans der deutschen Nationalmannschaft konnten aufatmen. Das Team hat bei der Fußball-Europameisterschaft die schwere Gruppenphase überstanden. Ab jetzt heißt es: Wer verliert, fliegt aus dem Turnier. Hier erfährst du das Wichtigste zur weiteren EM.

VIELE TORE: Die Hälfte der Europameisterschaft ist vorbei. Und schon jetzt gab es jede Menge Tore zu bejubeln: 94 Stück waren es in der Gruppenphase insgesamt. Torreiche Spiele waren etwa das 4:2 der Deutschen gegen Portugal oder das 5:0 der Spanier gegen die Slowakei.

STARKE TEAMS: Acht von 24 Mannschaften sind nun raus aus dem Turnier. 16 können weiterspielen. Große Überraschungen gab es in den Gruppen nicht. Die starken Teams sind alle noch dabei. Dazu gehören etwa Frankreich, Italien oder Belgien. Deutschland sicherte sich durch ein knappes 2:2 gegen Ungarn am Mittwoch den Einzug ins Achtelfinale.

K.O.-RUNDE: Am Samstag geht die K.O.-Runde los. Das bedeutet: Ab jetzt kommen nur noch die Sieger der Finalspiele weiter. Wie der Weg zum Endspiel aussieht, steht schon fest. Deutschland spielt am Dienstag gegen England. Gewinnt die deutsche Mannschaft, geht es im Viertelfinale entweder gegen Schweden oder gegen die Ukraine weiter.

FINALE IN WEMBLEY: Die beiden Mannschaften, die ab jetzt ihre Spiele gewinnen, begegnen sich im Finale wieder. Das findet im Wembley-Stadion in London statt. So ist jedenfalls der Plan. Im Land Großbritannien stecken sich jedoch gerade wieder viele Leute mit dem Coronavirus an. Dass dort bald mehrere Zehntausend Zuschauer zum Finale ins Stadion dürfen sollen, findet nicht jeder gut.