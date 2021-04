Auf dem Weg ins Finale

Noch ein Spiel gewinnen, dann geht es nach Berlin! Am Freitag und am Samstag soll sich entscheiden, welche Fußballvereine ins Finale des DFB-Pokals kommen. Das wird immer im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Los geht's mit Werder Bremen gegen RB Leipzig. In der Bundesliga kämpft Bremen gegen den Abstieg. Leipzig spielt oben in der Tabelle mit. Wie gut drauf die Leipziger tatsächlich sind, wird sich am Freitag zeigen. Gerade wurde bekannt, dass ihr Trainer Julian Nagelsmann den Verein verlässt. Außerdem ist Nationalspieler Lukas Klostermann angeschlagen. «Er hat Probleme, daher ist sein Einsatz fraglich», sagte Julian Nagelsmann. «Es wird eine kurzfristige Entscheidung.»

Am Samstag empfängt Borussia Dortmund dann Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga.