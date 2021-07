Astronauten Essen liefern

Für die Raumfahrer auf der ISS ist der nächste Supermarkt weit weg. Schließlich kreist die Raumstation ungefähr 400 Kilometer über der Erde. Wie gut, dass es für die Menschen dort oben auch so eine Art Lieferdienst gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Raumfrachter dockte am Freitag an der ISS an. An Bord hatte er Lebensmittel, Trinkwasser und Sauerstoff zum Atmen. Insgesamt war die Lieferung sogar etwa 2500 Kilogramm schwer. Das ist schon einiges mehr als ein Supermarkt-Einkauf. Denn der Raumfrachter brachte den sieben Männern auf der ISS auch Anlagen für Experimente, Treibstoff und sogar Kleidung. Die Astronauten verbringen jeweils mehrere Monate im All.