An jeder zweiten Schule haben Schüler kein Wlan

Gibt es in deiner Klasse eine Tafel mit Kreide? Oder gibt es eine digitale Tafel, auf der man zum Beispiel auch ein Video anschauen kann? Um solche Dinge geht es, wenn Menschen von der Digitalisierung der Schulen sprechen. Dazu zählt unter anderem auch, ob Schülerinnen und Schüler zum Beispiel mit Tablets arbeiten und wie fit sie bei der Suche nach Infos im Internet sind.

Fachleute haben dazu Lehrerinnen und Lehrer befragt. Das Ergebnis: Es gibt riesige Unterschiede zwischen den Schulen. Nur jede zweite Schule etwa stellt ihren Schülern Wlan zur Verfügung. «Das Lernen mit digitalen Medien und Tools wird an deutschen Schulen extrem ungleich umgesetzt», schreiben die Macher der Studie am Dienstag. Solche Unterschiede sind am Ende ungerecht. Denn manche Schülerinnen und Schüler lernen dadurch viel früher digital zu arbeiten.