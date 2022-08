Es muss nicht immer Bratwurst sein! Käse auf dem Grill ist ein richtiger Allrounder und ein schnell fertiger Fleischersatz. Käse sorgt auch warm für ein Geschmackserlebnis. Prinzipiell kann jeder Käse gegrillt werden, je nach geplanter Zubereitung – zum Überbacken, als Füllung oder am Stück. Ich esse am liebsten Feta mit Kirschtomaten – dieser lässt sich zum Beispiel in Backpapier grillen. Mhhh, lecker! Probiert es mal aus und lasst eurer Kreativität freien Lauf!

