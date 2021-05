Ärger um ein Verbot in der Kirche

Liebe ist doch was Schönes! Diesem Satz würden wohl die allermeisten zustimmen. Trotzdem war das Thema Liebe am Montag in einigen katholischen Kirchen auch eine Art Protest. Denn in der Kirche gibt es Streit.

Der dreht sich darum: Welche Art von Liebe zwischen zwei Menschen ist für die Kirche okay und welche nicht? Die Chefs in der katholischen Kirche finden: Sind ein Mann und eine Frau ein Paar, können sie den Segen der Kirche bekommen. Segen bedeutet in etwa: Gott soll die Beziehung unterstützen. Sind aber zwei Frauen oder zwei Männer ein Paar, soll es diesen Segen nicht geben. Die Kirchenchefs haben es sogar verboten.

Doch einige Mitarbeiter der Kirche in Deutschland finden das falsch. Sie meinen, alle Paare sollten gesegnet werden können, wenn sie das möchten. Deshalb gab es am Montag Gottesdienste für alle Liebenden. Allerdings könnten die Pfarrer, die mitgemacht haben, für die Aktion noch Ärger bekommen. Denn bei den Chefs der Kirche machen sie sich unbeliebt, wenn sie ein Verbot missachten.