Achtsamer Umgang

„Gut Aubenhausen – Emilia und das Glück der Pferde“ (dtv) von Jessica von Bredow-Werndl und Antje Szillat ist eine spannende Pferdegeschichte mit Profi-Tipps der Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl für Kinder ab zehn Jahren.

Die 13-jährige Emilia reitet seit einigen Jahren und ist überglücklich, als sie den Ponywallach Valentin bekommt. Doch sie erhält einen Dämpfer, denn ihr Trainer geht alles andere als sanft mit ihr und Valentin um. Als es deshalb zu einem dramatischen Reitunfall kommt, steht für Emilia fest: So möchte sie nicht mehr reiten, so kann und will sie nicht länger mit ihrem Pony umgehen. Bei einem Besuch auf Gut Aubenhausen trifft Emilia auf die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl, die ihr anbietet, sie und Valentin zu trainieren. Und tatsächlich scheint sie mit Hilfe der erfolgreichen Reiterin das Vertrauen in sich und ihr Pony allmählich wiederzuerlangen.