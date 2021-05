Warum werden Bäume gefüllt? Und warum ist der Wald so wichtig für das Klima? In „Marike und Julius – Entdecke mit uns den Wald“ (LV.Buch, ab sieben Jahren, 120 Seiten, 16 Euro) beantworten Guido Höner und Noemi Bengsch diese und viele weitere Fragen kindgerecht und realitätsgetreu.

Marike und Julius haben in diesen Sommerferien etwas ganz Besonderes vor: Sie ziehen ins alte Forsthaus zu Förster Alex und seiner Familie. Zusammen mit den Geschwistern gehen neugierige Leser auf abenteuerliche Entdeckungstour und lernen in mehreren bebilderten Kapiteln, was es im Wald alles zu sehen und erforschen gibt. Welche Bäume wachsen wo, was kann man aus Holz alles herstellen, und was sind die Aufgaben eines Försters, Waldarbeiters oder Sägewerkers?

Höner und Bengsch stellen Bäume, Pflanzen, Berufe und Bewohner vor und vermitteln komplexe Themen wie Aufforstung, Waldschäden oder auch die Holzverarbeitung für Grundschulkinder.

Am Ende des Buches können die kleinen Leser ihr neu gewonnenes Wissen in einem Quiz testen. Tiere beobachten, Bäume bestimmen und Abenteuer erleben – dieses erzählende Sachbuch vermittelt mit anschaulichen Illustrationen und lehrreichen Informationen jungen Lesern die Forstwirtschaft und das Ökosystem Wald.

