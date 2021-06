„Abenteuer eines Drachen“ zu gewinnen

Hier ist Konzentration gefragt: Im neuen Kinderspiel „Raffi Raffzahn“ (Kosmos, 24,99 Euro) von Gunter Baars schlüpfen kleine Helden in die Rolle des tapferen Drachen Raffi. Es gilt, gestohlene Juwelen aus dem Schloss des Zaubärers zu holen. Doch Vorsicht! Auf seiner Reise kann Raffi jederzeit durch einen Magnetmechanismus in ein rosa Schweinchen verwandelt werden. Wer kann sich den richtigen Weg merken und die meisten Juwelen sammeln? Das lustige Memo-Magnetspiel eignet sich für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren. So ein frecher Dieb: Zaubärer Brummelus hat der Prinzessin alle Juwelen gestohlen. Kein Ritter wagt es, sie ihm wieder abzujagen. Nur der grüne Drache Raffi Raffzahn zieht verwegen durch den dunklen Wald bis zum Schloss. Sein Weg ist gefährlich, denn auf den verschiedenen Spielfeldern kann er ruckzuck in ein rosa Schweinchen verzaubert werden. Zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren helfen ihm bei seiner abenteuerlichen Suche. Nicht nur magisch, sondern auch magnetisch: Bei diesem Spielspaß bewegen die mutigen Helfer des grünen Drachens die Spielfigur abwechselnd durch den Wald und die Flur bis zum Schloß und sammeln dort die kostbaren Juwelen. Dabei müssen sie gut aufpassen, denn auf jedem Feld könnte Raffi durch den Magnetmechanismus im Spiel in ein Schweinchen verwandelt werden. Dann muss er leider wieder zurück an den Start. Dort verzaubert der Magnet die Spielfigur durch eine Drehung wieder in Raffi Raffzahn. Wer sammelt auf dem Weg die meisten Juwelenplättchen und gewinnt das magisch-magnetische Spiel?

