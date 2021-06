3D-Aufmachung sorgt für Nervenkitzel

Mit einem echten Puppenhaus bietet ThinkFun ein dreidimensionales Escape-Room-Erlebnis für daheim. „Escape the Room: Das verfluchte Puppenhaus“ fordert auch erfahrene Ausbruchskünstler heraus. Besonders knifflige Rätsel, eine lange Spielzeit und die einzigartige 3D-Aufmachung sorgen für Nervenkitzel pur.

Seltsame Geräusche und Lichter dringen aus dem Gartenschuppen des Nachbarn. Eines Nachts schleicht sich eine Gruppe von Freunden heimlich hinüber. Sie entdecken ein unheilvoll leuchtendes Puppenhaus. Als sie sich vorsichtig nähern, finden sie sich plötzlich im Inneren des Puppenhauses wieder. Wie sollen sie nur entkommen? Die Freunde beginnen, die Zimmer nach Hinweisen auf einen Ausweg zu durchsuchen.

Ein packendes 3D-Erlebnis

Dieses Horrorszenario ist der Ausgangspunkt von „Escape the Room: Das verfluchte Puppenhaus“. Das einzigartige Spielmaterial erleichtert dabei das Eintauchen in die Geschichte: Aus der Spieleschachtel entsteht einfach ein dreistöckiges Puppenhaus mitsamt schaurigen Puppenfiguren, Möbeln und Accessoires. Düstere Musik, bereitgestellt auf der Website zum Spiel, untermalt das immersive 3D-Erlebnis, das einem echten Besuch im Escape-Room so nahe kommt wie nie. Unter Zeitdruck erforschen die Spieler fünf Zimmer voller Hinweise und Rätsel.

Detailreich

Die Lösungen findet nur, wer sich die Räumlichkeit des Spiels zunutze macht und den Schein der mitgelieferten Taschenlampe auch in die hintersten Ecken des detailreichen Puppenhauses richtet. Innerhalb eines Zimmers ist die Reihenfolge der Rätsel nicht vorgegeben. So können die Spieler wie im richtigen Escape-Room an mehreren Aufgaben gleichzeitig tüfteln.

Doch nur, wenn sie alle Rätsel innerhalb von zwei Stunden knacken, werden sie entkommen – ein höchst spannendes, kooperatives Spiel für Jugendliche und Erwachsene zugleich!