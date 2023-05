2023 „nichts“ tun für die Insekten

Wir haben 2023: Familien spüren den Druck durch steigende Preise und ein hektisches Leben. Gleichzeitig mahnt das schlechte Gewissen an, Gutes für die Natur zu tun.

Wie Familien sich für den Artenschutz einsetzen können, ohne einen Finger zu rühren oder einen Cent auszugeben, zeigt die Biene Maja mit ihrer Kampagne #lasseswachsen. Im Rahmen ihrer Umweltbildungsinitiative Projekt Klatschmohnwiese ruft sie dazu auf, einen Teil des Rasens in den Gärten statt zu mähen und zu düngen, einfach wachsen zu lassen und so den Sechsbeinern etwas Lebensraum zurückzugeben. Denn monotone Grünflächen sind für die Krabbler uninteressant. Die Biene Maja empfiehlt also statt Mähen: wie Majas Freund Willi ein Nickerchen machen und so Zeit und Geld sparen.

Wer „nichts“ für die Insekten tun will, bekommt auf der Webseite www.projekt-klatschmohnwiese.de Pflanztipps für Garten und Balkon.