Zwei weitere Todesopfer im Seniorenzentrum

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der Meldung am Freitag 87 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 15. November 2020, 7.30 Uhr).

Mit diesen Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 2981, davon entfallen 1514 auf die Stadt und 1467 auf den Landkreis Würzburg.

Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 2265 Patienten. Derzeit sind 644 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (270 in der Stadt Würzburg, 374 im Landkreis). 72 Personen sind an Covid-19 verstorben.

2634 Personen in Quarantäne

Aktuell sind 2634 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 7701 Personen.

Im Haus Fuchsenmühle sind drei weitere Bewohnerinnen verstorben. Zwei von ihnen – eine 83-jährige und eine 90-jährige Bewohnerin – waren positiv auf das Coronavirus getestet. Beide waren vorerkrankt. Bei der dritten verstorbenen Bewohnerin steht das letzte Testergebnis noch aus, daher werden aktuell nur die beiden bestätigten Fälle in die Statistik aufgenommen.

Mit diesen beiden Todesfällen steigt die Zahl der in Stadt und Landkreis Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19 auf 72 (53 in der Stadt, 19 im Landkreis Würzburg).

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für die Stadt Würzburg 114,12 und für den Landkreis 125,08.

Der bundesweit geltende Grenzwert für die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 50 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohnern, das entspricht für die Stadt Würzburg einer Anzahl von 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Für den Landkreis Würzburg entspricht dies analog 81 Neuinfektionen.

Es herrscht Maskenpflicht im Würzburger Innenstadtbereich. Informationen zu den stark frequentierten Plätzen im Stadtbereich gibt es unter https://www.wuerzburg.de/buerger/presse/aktuelle-pressemitteilungen/528089.Es-besteht-weiterhin-Maskenpflicht-an-vielen-Plaetzen-und-Strassen---Zum-Betreten-des-Rathauses-bitte-Termin-vereinbaren.html

Der Landkreis Würzburg hat bisher noch keine stark frequentierten Plätze definiert, an denen eine Maskenpflicht besteht. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.11.2020