Zwei weitere Todesfälle in Seniorenzentrum

Würzburg/Ochsenfurt.Zwei weitere Bewohner des Seniorenzentrums Haus Fuchsenmühle in Ochsenfurt sind nach einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben.

Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg seit der letzten Meldung acht weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 23. November, 7.30 Uhr). Damit steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis auf 3268, davon entfallen 1643 auf die Stadt und 1625 auf den Landkreis Würzburg. Als gesund entlassen wurden bisher 2860 Patienten. Derzeit sind 330 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (147 in der Stadt Würzburg, 183 im Landkreis).

