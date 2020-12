Würzburg.Zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona meldete das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg am Sonntag. Ein 75-jähriger, schwer vorerkrankter Bürger aus dem Landkreis Würzburg ist in einer Würzburger Klinik gestorben. Weiter ist eine 78-jährige Landkreisbürgerin in ihrer häuslichen Umgebung gestorben. Die Seniorin war mehrfach vorerkrankt.

Beide Verstorbene waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit diesen Todesfällen steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 94 (59 in der Stadt, 35 im Landkreis Würzburg).

Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der Meldung vom Freitag 95 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand Sonntag, 7.30 Uhr).

Mit diesen Neuinfektionen und einer Datenbereinigung steigt die Zahl der seit März 2020 auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 4161, davon entfallen 2099 auf die Stadt und 2062 auf den Landkreis Würzburg. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 3671 Patienten.

Derzeit sind 396 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (216 in der Stadt Würzburg, 180 im Landkreis). Aktuell sind 2506 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 11 979 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für die Stadt Würzburg 120,37 und für den Landkreis 61,00.

