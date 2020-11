Zwei Verdächtige in U-Haft

Veitshöchheim.Intensive Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nach dem Überfall auf einen 53-Jährigen am 10. November waren nun erfolgreich. Zwei Tatverdächtige im Alter 19 und 21 wurden am Freitag festgenommen . Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Ein Unbekannter hatte am 10. November gegen 21 Uhr einen Anwohner in einem Innenhof in der Goethestraße mit einer Pistole bedroht und ihn zur Herausgabe seines Bargelds gezwungen. Daraufhin flüchtete er mit seiner Beute in Richtung „Am Geisberg“. Die Kripo Würzburg hatte noch in der Nacht ihre Arbeit aufgenommen. Zwei Männer kristallisierten sich als Tatverdächtige heraus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden gegen die beiden Heranwachsenden am Amtsgericht Würzburg Haftbefehle wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung erwirkt. Am Freitag wurden sie in Veitshöchheim bzw. Würzburg festgenommen. Bei der Durchsuchung des Pkws des 21-Jährigen wurde die mutmaßliche Tatwaffe, eine Softair-Pistole, sichergestellt.

Den beiden Tatverdächtigen wurden am selben Tag am Amtsgericht Würzburg durch den Ermittlungsrichter die bestehenden Haftbefehle eröffnet. Im Anschluss wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. pol

