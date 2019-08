Zwei Polizisten mit Messer bedroht

Marktheidenfeld.Ein Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, zog am Freitag ein Küchenmesser und bedrohte zwei Polizeibeamte. Der Mann wurde überwältigt und später in ein Bezirksklinikum eingewiesen.

Gegen 1.30 Uhr war eine Streifenbesatzung nach einem Einsatz zur Polizeiinspektion in die Würzburger Straße zurückgekehrt. Vor dem Gebäude trafen die Beamten auf einen bekannten Mann. Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen trat dieser an die Polizisten heran und zog unvermittelt ein rund 20 Zentimeter langes Küchenmesser. Unter der Forderung, die Polizisten sollen ihn erschießen, schritt der 26-Jährige mit dem Messer drohend auf die beiden zu, die ihre Dienstwaffen zogen und auf den Mann richteten.

Die Polizeibeamten konnten den Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, dazu bewegen, seinen Angriff abzubrechen. Der Marktheidenfelder steckte das Messer zurück in seine Jackentasche. Umgehend griff die Streifenbesatzung zu und brachte den Aggressor, der sich heftig gegen die Maßnahmen der Polizisten wehrte, zu Boden. Bei der Rangelei gelang es dem Mann erneut, das Küchenmesser aus der Tasche zu ziehen. Er konnte aber rechtzeitig fixiert werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden noch zwei weitere Messer bei dem Mann gefunden.

Der 26-Jährige wurde nach einer ersten ärztlichen Begutachtung von der Polizei in ein Bezirksklinikum eingewiesen. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung mit dem jungen Mann zog sich ein 33-jähriger Polizist leichtere Verletzungen am Ellenbogen zu.

