Zwei neue Corona-Fälle

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der Meldung vom 7. August zwei weitere auf das Corona-Virus positiv getestete Personen gemeldet (Stand Montag, 7.30 Uhr). Damit steigt die Zahl der insgesamt auf das Corona-Virus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 950. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 869 Patienten. Derzeit sind 22 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv. 59 Personen sind an Covid-19 gestorben. Aktuell sind 72 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen wurden insgesamt bereits 2695 Personen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020