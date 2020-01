Zwei Mal ohne Ticket unterwegs

Würzburg/Main-Tauber-Kreis.Ein junger Mann fuhr am Dienstag gegen 18 Uhr ohne Fahrschein von Zimmern nach Würzburg. Der Zugbegleiter der Regionalbahn informierte daraufhin die Bundespolizei am Hauptbahnhof Würzburg, die dort auf ihn warteten. Der 20-jährige Schwarzfahrer nutzte aber den Halt in Würzburg Süd und flüchtete aus dem Zug. Dabei hatte er einen Teil seines Ausweises verloren. Nachdem die Beamten eine detaillierte Personenbeschreibung und den Teil des Ausweises erhalten hatten, fahndeten sie am Hauptbahnhof Würzburg nach dem Täter. In einem Regionalexpress von Würzburg nach Gemünden wurden sie fündig.

Der somalische Staatsangehörige hatte sich keine zwei Stunden nach der Tat erneut ohne Fahrschein auf den Weg gemacht und muss sich nun wegen zweifachen Erschleichens von Leistungen verantworten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020