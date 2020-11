Goßmannsdorf.Ein älteres Pärchen mit einem Hund hat einen Zug im unterfränkischen Goßmannsdorf zur Notbremsung gezwungen. Laut Bundespolizeiinspektion Würzburg hatte ein 77-Jähriger am Samstag gegen 14 Uhr mit seiner 69-jährigen Begleitung und einem Hund die Gleise überquert, um die ankommende Regionalbahn noch zu erreichen. Als der Mann mit dem Terrier aus unbekannter Ursache im Gleisbereich stürzte, musste der Lokführer eine Notbremsung einleiten. Der Zug konnte aufgrund der geringen Geschwindigkeit noch rechtzeitig stoppen. Weder die Verursacher noch die zirka 50 Reisenden wurden verletzt. Das Pärchen stieg anschließend in den ausgebremsten Zug ein, um nach Würzburg zu fahren. Dort wurde es von der Bundespolizei in Empfang genommen und eindringlich über die Gefahren im Bahnverkehr belehrt. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. pol

