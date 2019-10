Zugbegleiter geschlagen

Würzburg.Ein alkoholisierter Mann schlug am Dienstagmorgen in einer Regionalbahn dem Zugbegleiter mit der Hand ins Gesicht. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung. Gegen 5.40 Uhr geriet der Reisende mit dem Zugbegleiter einer Regionalbahn auf dem Weg von Würzburg nach Treuchtlingen in Streit. Diese Auseinandersetzung eskalierte, als der 35-Jährige zuschlug und dem Opfer eine blutende Wunde im Gesichtsbereich zufügte. Daraufhin wehrte sich der Zugbegleiter, indem er den Angreifer mit Pfefferspray besprühte. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Streit schließlich beim Halt des Zuges am Bahnhof in Winterhausen beenden. Eine ärztliche Behandlung war bei beiden Männer nicht erforderlich. Die Atemalkoholmessung beim 35-jährigen Nigerianer ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Weshalb die beiden Männer in Streit geraten sind ist nicht bekannt.

