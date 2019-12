Zeugnisse antiker Klänge „erhören“

Würzburg.Die neue Sonderausstellung des Martin von Wagner Museums der Universität Würzburg heißt „Mus-ic-on! Klang der Antike“.

Nur wenigen Menschen ist bewusst, welch wichtige Stellung die Musik in ihrem Leben einnimmt oder wo deren kulturelle Ursprünge liegen. Dabei ist Musik allgegenwärtig in der menschlichen Entwicklung, bei allen wichtigen Lebensstationen.

Bis 12. Juli 2020 geöffnet

Die kulturellen Gemeinsamkeiten mit ihren unterschiedlichen Ursprüngen aufzeigen und den Einfluss der Musik auf den Alltag bewusst und erlebbar zu machen: Dies möchte die Sonderausstellung „Mus-ic-on! Klang der Antike“ bewirken, die das Martin von Wagner Museum von diesem Dienstag bis zum 12. Juli 2020 zeigen wird.

Die Ausstellung möchte aufzeigen, dass Musik in den unterschiedlichsten Kulturen schon lange eine wichtige Funktion einnimmt und die Entwicklung der Musik zudem über Kulturgrenzen hinweg zusammenhängt. Die Verflechtung antiker Musikkulturen – des Vorderen Orients, Ägyptens, Griechenlands und Roms – spiegelt sich auch in der abendländischen und orientalischen Musik wider.

Die Sonderausstellung ebnet auch durch viele Leihgaben aus dem In- und Ausland den Weg zu einem alle Sinne umfassenden Verständnis der Musik der Kulturen der Alten Welt. Besucher können an spielbaren Nachbauten antiker Musikinstrumente aktiv in antike Klangwelten eintauchen und über Vasenbilder und Reliefs die konkrete Funktion der Musik kennenlernen. „Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, Ihren eigenen Empfänger auf „on“ zu stellen, die Zeugnisse antiker Klänge zu hören und die kulturell verbindende Kraft der Musik zu spüren“, fordern die Veranstalter auf.

Mit Hilfe des Fundraisingprojekts des Alumnivereins der Universität Würzburg konnten speziell für die Sonderausstellung verschiedene Nachbauten von antiken Musikinstrumenten hergestellt werden. Unter den Nachbauten sind eine griechische Konzert-Kithara, orientalische Tonrasseln, ägyptische Sistren des Pharaos Tutanchamun und eine Magische Glocke aus Assyrien.

Diese Objekte mit ihrer technischen Ausstattung sollen auch nach Ausstellungsende im Museum verbleiben und dort dauerhaft zu sehen sein. Im Rahmen von ausstellungsbegleitenden Workshops werden sie auch zum Einsatz kommen.

Begleitend zur Ausstellung werden Führungen und Workshops zum antiken Instrumentenbau angeboten sowie Konzerte veranstaltet.

