Zeuge vereitelt Einbruchsversuch

Hettstadt.Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag, in ein Vereinsheim im Bereich Hettstadt (Landkreis Würzburg) einzubrechen. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen fest. Tags darauf wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt und aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Gegen 14 Uhr bemerkte ein 70-Jähriger auf dem Gelände des Hettstadter Vereinsheims einen unbekannten Mann, der sich entfernte, als er ihn ansprach. Wenig später stellte der Vereinsangehörige eine Beschädigung an einem Fenster des Gebäudes fest und verständigte sofort die Polizei. Durch seine gute Beschreibung und die intensiven Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz des Polizeihubschraubers entdeckten die Einsatzkräfte den tatverdächtigen Mann in der Nähe und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den 40-jährigen lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Aschaffenburg wegen einer Vielzahl anderer Eigentumsdelikte vor. Eine weitere Zeugin meldete eine Beschädigung an einem Schuppen des benachbarten Vereinsgeländes. Der Schaden stammt nach derzeitigem Ermittlungsstand ebenfalls aus einem aktuellen Einbruchsversuch.

