Workshop bietet Rezepte mit Insekten

Würzburg.Die MS Wissenschaft macht vom 30. September bis zum 4. Oktober in Würzburg Stopp. Besucher haben die Möglichkeit, die interaktive Ausstellung rund um das Thema Bioökonomie im Wissenschaftsjahr 2020/21 zu besuchen. Der Eintritt ist frei.

Die MS Wissenschaft ist ein umgebautes Binnenschiff, das früher mit Kohle und Containern auf europäischen Wasserstraßen unterwegs war. Seit 2002 tourt das Ausstellungsschiff im Rahmen der Wissenschaftsjahre, beauftragt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, jeden Sommer, als schwimmendes Science Center durch Deutschland. Die Stadt Würzburg ist zum wiederholten Male Unterstützer dieses Projekts.

30 Mitmach-Exponate visualisieren die Wirtschaft auf Grundlage eines erneuerbaren Rohstoffes. Bioökonomie ist eine Wirtschaftsweise, die auf nachwachsende Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft und die Verwertung von Reststoffen setzt. Außerdem schützt die Bioökonomie Ackerböden und Artenvielfalt und sichert damit nachhaltig die Lebensgrundlage des Menschen.

Außerdem bietet die MS Wissenschaft vielfältige Auswahl an Workshops: Ein Gourmetkoch hat Rezepte mit Insekten, Algen und Lupinen im Angebot. Technikfans erleben einen 3D-Drucker, der mit pflanzenbasiertem Kunststoff druckt.

Selbst für die Modebegeisterten ist etwas dabei. So wird vorgeführt, wie hartes Holz zu weicher Kleidung wird. Zudem werden zahlreiche ethische und politische Aspekte rund um das Thema Nachhaltigkeit vorgestellt.

Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona Hygienemaßnahmen ist die Aufenthaltsdauer in der Ausstellung auf maximal 75 Minuten begrenzt. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht. Das Ausstellungsschiff befindet sich am Viehmarkt, Dreikronenstraße, südlich der Friedensbrücke. Unter k https://ms-wissenschaft.de/ausstellung/tour-2020/würzburg/ sind alle Informationen zur Station in Würzburg zu finden.

Geöffnet ist das ehemalige Binnenschiff MS Wissenschaft in Würzburg von Mittwoch, 30. September, bis Sonntag 4. Oktober, von 10 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr sowie am Donnerstag, 1. Oktober, von 12 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.09.2020