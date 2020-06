Wollte er sein Haus anzünden?

Prichsenstadt.Ein 64-jähriger Mann hat in der Nacht zum Donnerstag versucht, sein Wohnanwesen anzuzünden. Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass es zu keinem größeren Schaden gekommen ist.

Am Mittwoch ging gegen 23.20 Uhr die Mitteilung über einen Brand in der Luitpoldstraße in Prichsenstadt ein. Ein aufmerksamer Nachbar hatte Brandgeruch wahrgenommen und wollte der Ursache auf den Grund gehen.

Holzstapel angebrannt

Hinter der Scheune des Nachbaranwesens stellte er einen brennenden Holzstapel und direkt daneben seinen 64-jährigen Nachbarn fest. Als unmittelbar darauf die örtliche Feuerwehr eingetroffen war, war dieser zunächst entkommen.

Die Feuerwehrleute stellten an einem weiteren Holzstapel sowie im Innenhof des Anwesens kleinere Brände fest, löschten diese jedoch allesamt schnell. Eine Streife der Kitzinger Polizei entdeckte schließlich den 64-jährigen Hausinhaber im Innenhof und nahmen ihn vorläufig fest Er steht im dringenden Verdacht, die Brände in und an seinem Wohnanwesen vorsätzlich herbeigeführt zu haben. Die Frau des Mannes befand sich zur Tatzeit im Anwesen und hat geschlafen.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Am Donnerstag befanden sich Brandfahnder des zuständigen Kommissariats vor Ort und machten sich ebenfalls ein Bild von dem Brandort. Im Rahmen der Ermittlungen versuchen sie nun auch die Hintergründe für das Verhalten des Mannes zu klären. Der 64-jährige Mann verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Würzburger Polizei und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Freitag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ gegen den 64-Jährigen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, einen Unterbringungsbefehl. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

