Wohnung total vermüllt und Miete nicht bezahlt

Würzburg.Betrüger mit frei erfundenen Titeln schlagen vor Gericht immer wieder auf: der „Graf von . . .“ aber, der vom Landgericht Würzburg unter anderem als Miet-Betrüger zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt wurde, ist „echt“. Jahrzehnte nach einem Seitensprung hatte ihn sein in USA lebender Vater aus einer renommierten Adelsfamilie adoptiert.

Verurteilt wurde der 44-jährige Graf mit über einem Dutzend Vorstrafen unter anderem, weil er ab Einzug monatelang die Miete in Höhe von 650 Euro nicht bezahlt hatte. Dass er darüber hinaus die Wohnung innerhalb kürzester Zeit „vermüllte“, ist nicht strafbar.

Hähnchenteile gestohlen

Hinzu kam aber ein Diebstahl, weil der Mann von dem in Kartons verpackten Weinvorrat seines Vermieters im Keller nichts übrig ließ. Es war ein Weißwein der selten gewordenen Rebsorte „Elbling“, von einem Weinberg des Vermieters auf der Insel Reichenau. Außerdem sind im Urteil noch gefrorene Hähnchenteile zum Ladenpreis von 5,65 Euro berücksichtigt, die der Graf in einem Supermarkt an der Kasse vorbeimogeln wollte, in einer Jackentasche, innen.

Ein Gedächtnis-Protokoll des Vermieters über den Zustand der Wohnung wenige Monate nach Einzug des Grafen könnte als Impuls-Referat zum Auftakt eines Seminars für freiwilligen Verzicht auf Essen verwendet werden: Die Wohnung sei „sehr vernachlässigt bis dreckig“ gewesen, der Boden klebrig, überall lagen leere Flaschen und im Spülbecken gestapelt Geschirr mit eingetrockneten Essensresten. Der Mülleimer sei randvoll gewesen mit verschimmelten Essensresten, um den Eimer herum viele Fliegen, tot am Boden oder noch in der Luft.

Unangenehmer Geruch

Der Geruch in der Wohnung, einschließlich Bad, wurde als sehr unangenehm beschrieben und zum Teil auf schmutzige Wäsche unterm Bett und auf ein erkennbar sehr lange benutztes Badetuch zurückgeführt.

In einer Mieter-Selbstauskunft hatte der Graf als Beruf „Unternehmensberater“ – mit Schwerpunkt Weinbau und Sektherstellung – und ein monatliches Einkommen von durchschnittlich 4500 Euro angegeben. Tatsächlich lebte er als Hartz-IV-Empfänger von Leistungen des Job-Centers, die renommierten Kunden seiner Consulting-Firma waren erfunden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019