Wo sich Frauen wieder fangen können

Würzburg.Es war eine Extremsituation: Als Monika C. nach 17 Jahren aus Spanien zurück nach Würzburg kam, stand sie vor dem Nichts. Sie hatte kein Geld. Keine Arbeit. Keine Wohnung. Ihr Stiefvater war ihr einziger Kontakt. „Das war schrecklich, ich war komplett am Ende“, sagt die 52-Jährige leise. Über Umwege erfuhr sie vom Haus Antonia Werr der Oberzeller Franziskanerinnen. Im Angebot „Vorübergehendes Wohnen“ kam sie vor zwei Jahren unter. Hier erhalten Frauen Hilfe, die in Würzburg neu Fuß fassen wollen.

Monika C. musste zwar vor ihrem Mann fliehen, dennoch war es ihr nicht möglich gewesen, ins Frauenhaus zu gehen. Denn dort finden nur solche Frauen Schutz, die von akuter Gewalt bedroht sind. Der Mann von Monika C. war jedoch in Spanien. Von daher schied die Option „Frauenhaus“ für sie aus.

„Wir nahmen sie zunächst für sieben Nächte in unser Angebot für wohnungslose Frauen auf“, berichtet Karola Herbert, die das Haus Antonia Werr leitet. Zufällig wurde kurz darauf eines der Zimmer im „Vorübergehenden Wohnen“ des Fachbereichs „Hilfen für Frauen in Krisensituationen“ frei. 16 Plätze stehen hier zur Verfügung. Im Februar 2018 zog Monika C. in eine der beiden Achter-Wohngemeinschaften ein.

Sehnlicher Wunsch nach Arbeit

Sie möchte auf alle Fälle wieder arbeiten, erklärte Monika C., als mit ihr kurz nach der Aufnahme über ihre Pläne gesprochen wurde. Monika C. ist gelernte Textilreinigerin. In Spanien arbeitete sie zusammen mit ihrem Mann für einen reichen Deutschen, der dort in einer Villa lebt. Monika C. war sich nie für eine Arbeit zu schade gewesen. Ihr Ehrgeiz bestand darin, selbst für ihren Lebensunterhalt aufzukommen.

Doch die schwierige Situation in Spanien brachte sie an ihre Grenzen. Wie sehr, merkte sie, als sie im Haus Antonia Werr zur Ruhe kam: Monika C. brach körperlich zusammen.

Dieser Kollaps kollidierte mit ihrem Credo: „Ich muss arbeiten!“ Was zu einer seelischen Krise führte. Doch Monika C. sah: Es ging nichts mehr. „Ich kam tagelang nicht aus dem Zimmer, weil mir so schwindelig war“, erzählt sie. Es folgten zahlreiche Besuche bei Ärzten. Ihr Schwindel, stellte sich heraus, war keineswegs psychisch oder psychosomatisch bedingt. Dahinter steckten ernsthafte körperliche Ursachen. Ganz allmählich lernte Monika C. mit Hilfe ihrer Bezugsbetreuerin im Haus Antonia Werr, zu akzeptieren, dass sie ihre beruflichen Pläne vorerst begraben musste. Nach zwei Jahren schaut es noch immer nicht so aus, als ob sie bald wieder arbeiten könnte.

Dass sie nicht wissen, wo sie hinsollen, ist ein Grundproblem aller Frauen, die im Haus Antonia Werr aufgenommen werden. Die Ursachen dafür sind ganz unterschiedlich. Farah S. (Name geändert) zog zum Beispiel von Baden-Württemberg nach Würzburg, weil sie in der Uniklinik einen Job als Küchenhelferin gefunden hatte. Dass sie endlich eigenes Geld verdienen konnte, darüber war die junge Frau froh. „Doch ich hatte keine Wohnung“, erzählt die 21-Jährige, die aus Syrien geflohen war.

Vielfache Unterstützung

Glücklicherweise erhielt sie den Tipp, sich ans Haus Antonia Werr zu wenden, wo sie auch aufgenommen und unterstützt wurde. Farah S. wusste zum Beispiel nicht, wie man auf Briefe vom Jobcenter reagiert oder welche Unterlagen einzureichen sind. Im Haus Antonia Werr half man ihr beim Umgang mit den Ämtern. Fast alle Frauen aus dem Haus Antonia Werr haben inzwischen auch das Problem, dass sie dann, wenn sie sich stabilisiert haben, keine Wohnung finden. Auch Monika C. suchte verzweifelt: „Ich habe mindestens 100 Bewerbungen geschrieben, wahrscheinlich noch viel mehr.“ Niemand wollte sie haben. Dann tat sich endlich ein Lichtblick auf: Ihr 82-jähriger Stiefvater, der noch als Hausmeister tätig ist, fand eine leere Wohnung, in die Monika C. am 1. April einziehen konnte.

Weil die Wohnungsnot gerade ein so brennendes Problem darstellt, bleiben die Frauen in den meisten Fällen sehr viel länger, als ursprünglich vorgesehen. Vom Konzept her war einst angedacht, die Frauen für ein halbes Jahr, bis zu ihrer Existenzsicherung, im Haus Antonia Werr wohnen zu lassen. Dass sie sehr lange in der Einrichtung bleiben müssen, ist für manche Frauen äußerst belastend, weiß Karola Hebert. Sie haben nur ein kleines Zimmer zur Verfügung und müssen sich Küche, Bad und Toilette mit sieben anderen Frauen teilen. Das allerdings soll in Zukunft besser werden, denn aktuell wird das Haupthaus in der Würzburger Huttenstraße für 4,5 Millionen Euro generalsaniert.

Für die Frauen, die lange im Haus Antonia Werr leben müssen, wird es ein Hochgenuss sein, dann endlich eine eigene Dusche und eine eigene Toilette zu haben. Auch werden die Zimmer deutlich größer sein als bisher. Monika C. zum Beispiel lebte zwei Jahre lang in einem elf Quadratmeter großen Raum.

Allerdings wird es noch etwas dauern, bis die 16 Frauen umziehen können. Karola Herbert rechnet damit, dass das Übergangsquartier in der Nähe des Würzburger Hauptbahnhofs, in dem die Frauen seit Juni 2019 untergebracht sind, frühestens in einem Jahr wieder aufgelöst werden kann.

