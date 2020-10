Wichtige Hilfe beim Lippenlesen

Tim Krammer war der erste, der die neuen transparenten Gesichtsmasken im Unterricht in der Dr-Karl-Kroiß-Schule in Würzburg probieren durfte und sich mit seiner Lehrerin Ursula Axer (rechts) in Gebärdensprache zu unterhalten. Mit auf dem Bild (von links) Fördervereinsmitglied Angelika Krammer, die Vorsitzende des Fördervereins Ilona Roppelt und Direktorin Bärbel Schmid.