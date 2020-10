Werkstatt des Meisters wird zum Leben erweckt

Würzburg.Die weltberühmten Fresken von Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) ziehen jedes Jahr hunderttausende Besucher in die Würzburger Residenz.

Im 250. Todesjahr des italienischen Künstlers zeigt das Martin von Wagner Museum der Universität nun die Sonderausstellung „Der Arbeit die Schönheit geben. Tiepolo und seine Werkstatt in Würzburg“. Zu sehen ist die Ausstellung vom vom 31. Oktober bis 31. Januar 2021.

Mitte des 18. Jahrhunderts schuf Tiepolo seine weltberühmten Fresken in der Würzburger Residenz. Der geniale Venezianer sollte, so die Hoffnung des Fürstbischofs, „nach seiner gerühmten stärcke der arbeit die schönheit geben“. Wie dieser Prozess in der Werkstattpraxis Realität wurde, zeigt eine Ausstellung des Universitätsmuseums aus Anlass von Tiepolos 250. Todesjahr. Es ist die erste größere Veranstaltung zu diesem Jahrhundertkünstler am Ort seines glücklichsten Wirkens seit fast 25 Jahren.

105 Werke zu sehen

Der Name Giovanni Battista Tiepolo hat in Würzburg einen hellen Klang. Die Fresken, die dieser Jahrhundertkünstler zwischen 1750 und 1753 in der ehemaligen Fürstbischöflichen Residenz geschaffen hat, gehören zu seinen bedeutendsten Werken. In seinem 250. Todesjahr zeigt das im Südflügel der Residenz gelegene Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg eine Ausstellung, die sich im Kern aus eigenen Beständen speist, ergänzt durch internationale Leihgaben. Insgesamt werden 105 Werke zu sehen sein.

Präsentiert werden Zeichnungen, Radierungen und Gemälde Tiepolos im Besitz des Universitätsmuseums, dazu zahlreiche Blätter aus seinem unmittelbaren Wirkungskreis: Merkskizzen seiner Söhne Giandomenico und Lorenzo ebenso wie Pauskopien seines wichtigsten Mitarbeiters Georg Anton Urlaub.

„Auf diese Weise wird die Würzburger Werkstatt des genialen Venezianers zu neuem Leben erweckt“, freut sich Museumsdirektor und Kunstgeschichtsprofessor Damian Dombrowski. Dieser erklärt auch das Zustandekommen des ungewöhnlichen Ausstellungstitels: Im Mai 1750 erfuhr Fürstbischof Greiffenclau, dass der begehrteste Maler seiner Epoche das Angebot aus Würzburg angenommen hatte. Dort sollte Tiepolo, so die Hoffnung Greiffenclaus, „nach seiner gerühmten stärcke der arbeit die schönheit geben“. In der Ausstellung wird veranschaulicht, wie der Schönheit die Arbeit vorausgeht, wie der Ästhetik das Handwerk zugrunde liegt, wie das Funktionieren einer Werkstatt die Voraussetzung für das Gelingen des perfekten Kunstwerks ist.

Intime Annäherung

„Dieser Zusammenhang wird besonders eindrücklich am Medium der Zeichnung ablesbar“, erläutert Dombrowski: „Es verspricht eine intimere Annäherung an den Künstler als das berauschende Erlebnis von Treppenhaus und Kaisersaal. Die unmittelbare Nachbarschaft des Universitätsmuseums zu Tiepolos Wand- und Deckengemälden erlaubt zugleich Nah- und Fernsicht auf den Künstler“.

Diesem Wesenszug in der Kunst Tiepolos hat sich der Kunstgelehrte Theodor Hetzer (1890-1946) intensiv gewidmet. Hetzer war dem Würzburger Institut für Kunstgeschichte in mehrfacher Hinsicht verbunden; dort werden auch die Originalaufnahmen aufbewahrt, die für sein Buch „Die Fresken Tiepolos“ in der Würzburger Residenz angefertigt wurden. Diese Fotografien werden die Besuchenden auf dem Weg in die Ausstellung in Form einer Intervention in der Gemäldegalerie zu Gesicht bekommen. Die Ausstellung gliedert sich in neun Kapitel. Zunächst wird über eine Porträtgalerie das Milieu der Hofkünstler erkundet, das Tiepolo in Würzburg antraf. Eine Reihe von Archivalien dokumentiert und konkretisiert sein Leben und Wirken am fürstbischöflichen Hof.

Eine Rückblende klärt darüber auf, warum die Fresken im Palazzo Labia zu Venedig die „Generalprobe“ für die Ausmalung des Würzburger Kaisersaals waren. Die großen Dekorationen der Würzburger Residenz werden anhand von Entwürfen und Arbeitsskizzen behandelt, bevor die Aufmerksamkeit auf die Zeichenpraxis der Würzburger Tiepolo-Werkstatt gelenkt wird.

„Abgründige“ Seite

Die individuelle Schaffensweise des Meisters wird in zwei Aspekten nahegebracht: Zum einen wird das Phänomen der „Pendantgemälde“ an Beispielen aus den Themenkreisen Geschichte, Dichtung und Religion aufgezeigt.

Zum anderen wird Tiepolo als Meisterzeichner gewürdigt, in seiner technischen Virtuosität ebenso wie in seiner stilistischen Bandbreite und seiner voraussetzungslosen Freiheit. Eine Begegnung mit den „abgründigen“ Seiten dieser scheinbar so heiteren Kunst erlauben die Radierungsfolgen der Capricci und Scherzi, die auch in den Würzburger Fresken ihre Spuren hinterlassen haben.

Auffallend häufig haben sich Vater und Sohn Tiepolo dem Thema „Flucht nach Ägypten“ gewidmet; anhand von Zeichnungen und Radierungen wird danach gefragt, ob die Erfahrung der Fremde zu diesem Schwerpunkt beigetragen hat. Der Katalog zur Ausstellung enthält 330 farbige Abbildungen. Es erscheint im Deutschen Kunstverlag.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020