Wenn Angst krank macht

Würzburg.Das Uniklinikum Würzburg setzt seine digitale Vortragsreihe für Selbsthilfegruppen und weitere Interessierte fort: Am Samstag, den 3. Oktober 2020, spricht die Psychologin Dr. Elisabeth Jentschke über die Symptome von Angsterkrankungen und über Strategien zum Minimieren von Ängsten.

Als ausgezeichnetes „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ bleibt das Uniklinikum Würzburg (UKW) auch während der Corona-Pandemie mit seinen kooperierenden Selbsthilfegruppen in Kontakt – und zwar vornehmlich online.

Digitale Veranstaltung

So findet am Samstag, 3. Oktober, erneut eine digitale Informationsveranstaltung statt. Dr. Elisabeth Jentschke wird über krankhafte Angst referieren. Die Psychologin leitet am Comprehensive Cancer Center Mainfranken die Abteilung für Psychoonkologie und an der Neurologischen Klinik des UKW die Abteilung für Neuropsychologie. Sie erläutert: „Angst ist ein wichtiger Schutzmechanismus. Allerdings können unkontrollierbare Ängste auch zur Krankheit werden.“

Bei ihrem Vortrag wird sie die natürliche Angstreaktion von einer Angsterkrankung abgrenzen und Strategien aufzeigen, mit denen sich Ängste minimieren lassen.

Die Veranstaltung richtet sich an Mitglieder der Selbsthilfegruppen und sonstige Interessierte. Diese können kostenlos per PC, Smartphone oder Telefon teilnehmen und dabei auch Fragen an die Expertin stellen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Anmeldung kontaktieren alle Interessierten Gabriele Nelkenstock, die externe Selbsthilfebeauftragte des UKW, unter E-Mail: selbsthilfe@ukw.de.

Nur gute Erfahrungen

Laut Gabriele Nelkenstock wurden mit den bisherigen digitalen Veranstaltungen am Uniklinikum Würzburg nur gute Erfahrungen gemacht – sowohl beim organisatorischen Ablauf, bei den Anmeldezahlen wie vor allem auch bei den Rückmeldungen der Teilnehmer.

„Deshalb blicken wir auch zuversichtlich auf den Tag der Selbsthilfe am 5. Dezember, der im Corona-Jahr 2020 ebenfalls nur online stattfinden kann und für den wir aktuell das Programm planen“, kündigt die Selbsthilfebeauftragte an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020