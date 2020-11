Ochsenfurt.Eine 86-jährige Bewohnerin des Seniorenzentrums Haus Fuchsenmühle in Ochsenfurt ist in der Einrichtung gestorben. Die mehrfach vorerkrankte Seniorin war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit diesem Todesfall erhöht sich die Anzahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben sind (53 in Würzburg, 27 im Landkreis Würzburg).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020