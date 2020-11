Weiterer Corona-Todesfall

Würzburg.In Stadt und Landkreis Würzburg ist es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu einem weiteren Todesfall gekommen. Eine 82-jährige Frau aus dem Landkreis Würzburg verstarb in häuslicher Umgebung. Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden am Wochenende insgesamt 101 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 22. November, 7.30 Uhr). Mit diesen Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 3260.

